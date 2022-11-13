توب 5: انفجار إسطنبول.. وأول حكم بإعدام متظاهر مدان بـ

2022/11/13 | 21:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انفجار شارع الاستقلال في إسطنبول، وأول حكم بالإعدام على متظاهر أُدين بـ"العداء لله" في الاحتجاجات الأخيرة، والديمقراطيون يحافظون على سيطرتهم بمجلس الشيوخ، وزواج ابنة ترامب من "الثري" مايكل بولوس، وصولا إلى رد إيلون ماسك يرد بالعربية على انتقاد حول "هاشتاقات"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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