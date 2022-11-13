على خلفية التضخم.. وزير الخزانة البريطاني يطلب من مواطنيه

2022/11/13 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، السكان البريطانيين إلى "تقديم التضحيات" على خلفية التضخم الذي يعصف بالبلاد والذي يعتبر الأعلى خلال الأربعين عاما الماضية.

وقال هانت: "سنطلب من الجميع تقديم تضحيات، لكنني أعتقد أنه في مجتمع عادل، وهو بريطانيا، يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نطلب من الكثير من الأشخاص ذوي الدخل المتدني".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة جعلت من أولوياتها تحقيق خفض للتضخم الذي أصبح الأعلى في الأربعين عاما الماضية.

وأضاف: "أخشى أننا سنقوم جميعا بدفع المزيد من الضرائب".

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