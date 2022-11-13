بالوثيقة.. وزير التعليم يوافق على إصدار التقويم الجامعي للمراحل الدراسية الأولى

2022/11/13 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على إصدار التقويم الجامعي للعام الدراسي 2023/2022 الخاص بطلبة المراحل الأولى الذي يبدأ الفصل الدراسي الأول فيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/11/27.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب بيان صحفي “الطلبة الذين ظهرت قبولاتهم ضمن القبول المركزي وقنوات القبول الأخرى إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسليم الوثائق الرسمية الى كلياتهم ومعاهدهم للبدء بالدراسة ضمن التوقيتات المحددة”.

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بالوثيقة..



التعليم تحدد توقيتات التقديم والقبول للدراسات العليا

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