2022/11/13 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طالب نوروز، اليوم الاحد، ان الحزبين الكرديين تركا مسألة حسم وزراتي البيئة والاعمار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مضيفا ان الرئيس لديه فسحة في الاختيار.

وقال نوروز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “حسم مسألة اختيار مرشحي وزراتي البيئة والاعمار متروك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبينا أن “الحزبين الكرديين أعطوا لرئيس الوزراء الفسحة في اختيار المناسب لهاتين الوزارتين”.

وبين، أن “رئيس الوزراء يسعى لاختيار شخصيات نزيهة بعيدة عن نظام الوكالات الذي اساء لإدارة الدولة وتسبب في العديد من المشاكل في الوزارات”.

وتابع، ان “الاستحقاق الدستوري وعدد النقاط موجود بالفعل، لكن الاتحاد الوطني لا يريد أن يكون حجر عثرة لحكومة السوداني”.

وأشار إلى انه “بالرغم من ان الوزرات ليست سيادية، سيحسم رئيس الوزراء امرها في الأيام المقبلة بعد مراجعة المرشحين لها والتدقيق في سيرهم الذاتية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرد يحسمون ملف الوزارتين المتبقيتين.. “الأمر متروك للسوداني”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرد يحسمون ملف الوزارتين المتبقيتين.. “الأمر متروك للسوداني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).