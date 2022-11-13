2022/11/13 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K0WDtR3do-4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يرد برفعة تليفون نقلت موظف حكومي | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يرد برفعة تليفون نقلت موظف حكومي | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).