الفيدرالي يدفع الأسواق لأسوأ ركود بأكثر من 100 عام

2022/11/13 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تقول كاثي وود ، الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest ، التي تلقبها وول ستريت بشجرة المال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود كبير ، ويتجاهل الاتجاه الانكماشي

صرحت كاثي وود ، الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest ، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في حدوث انكماش اقتصادي يتناسب مع الركود الكبير لعام 1929 لأنه يتجاهل اتجاهات الانكماش.

الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى

وفقًا لوود ، فإن الوضع المالي الحالي مشابه لعام 1920.



"خلال الحرب العالمية الأولى والإنفلونزا الإسبانية ، دفعت سلسلة التوريد والصدمات الأخرى التضخم إلى 20٪ +.

وفي أسوأ حالاتها في يونيو 1920 ، بلغ التضخم ذروته عند 24٪ ولكنه انخفض بعد ذلك بشكل حاد في سنة واحدة إلى -15٪ في يونيو 1921.

وأضافت كاثي وود في سلسلة من التغريدات لن نتفاجأ برؤية التضخم على نطاق واسع يتحول إلى مستوى سلبي في عام 2023 .

مصيدة سيولة

قالت كاثي وود سجل استطلاع رأي المستهلك في جامعة ميشيغان انخفاضًا قياسيًا دون المستويات التي سجلها في 2008-09 و1979-1982.

وأضاف وود أن تلك البيانات تؤكد إعداد لمصيدة سيولة مثل تلك التي حدثت في فترة الكساد الكبير عندما فشل التحفيز النقدي الهائل.

التأهب للكساد

تقول وود من الواضح أننا يجب أن نتأهب ضد الكساد كما حدث في العشرينيات القرن الماضي بالنظر إلى البيانات المتضاربة والاختلاف الصارخ في هذه النتائج .

وأضافت وود يجب أن يناقش الاحتياطي الفيدرالي المخاطر المحتملة المرتبطة بسياسته الحالية ، على الأقل ، بدلاً من التصويت بالإجماع.

قبل العشرينيات من القرن الماضي ، كان العالم في حالة حرب - الحرب العالمية الأولى - ويعاني من جائحة - الإنفلونزا الإسبانية.

وقالت وود في حين كان لكليهما تأثير أكثر خطورة على الاقتصاد العالمي ، فإن مزيج اليوم يمثل صدى قويًا يمكن أن يؤدي إلى تضخم أقل بكثير من المتوقع وازدهار في الابتكار.

خلال الحرب العالمية الأولى والإنفلونزا الإسبانية ، دفعت سلسلة التوريد وغيرها من الصدمات التضخم إلى 20٪ في أسوأ حالاته في يونيو 1920.

بلغ التضخم ذروته عند 24٪ لكنه انخفض بعد ذلك بشكل حاد في عام واحد إلى -15٪ في يونيو 1921 وقالت وود لن نتفاجأ برؤية التضخم على نطاق واسع يتحول إلى حالة سلبية في عام 2023

لمحة تاريخية

تأسس بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913 وتحدى نوبته الأولى من التضخم الخطير ، حيث رفع أسعار الفائدة أقل من الضعف من 4.6٪ إلى 7٪ في 1919-1920.

في مواجهة تضخم أقل كثيرًا هذه المرة ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 16 ضعفًا ، وهو خطأ فادح من وجهة نظرنا كما تقول كاثي وود

هدف الفيدرالي

إذا انخفض التضخم إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ وكان النشاط الاقتصادي مخيبًا للآمال ، فمن المرجح أن تفاجئ أسعار الفائدة على الجانب المنخفض من التوقعات العام المقبل ، مما يؤدي إلى تأويل هذا القرن لعشرينيات القرن الماضي.

من أغسطس 1921 إلى سبتمبر 1929 ، تضاعف مؤشر داو جونز الصناعي بمعدل سنوي قدره 25٪.

إذا لم يتمحور بنك الاحتياطي الفيدرالي ، فسيكون الإعداد أشبه بعام 1929، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 1929 لإخماد المضاربات المالية .

وبعد ذلك ، في عام 1930 ، أقر الكونجرس Smoot-Hawley ، ووضع رسوم جمركية بنسبة 50٪ + على أكثر من 20000 سلعة و دفع الاقتصاد العالمي إلى الكساد العظيم.

تجاهل الفيدرالي

لسوء الحظ ، اليوم له بعض الأصداء نفس الشيء، حيث يتجاهل بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارات الانكماش ، وقد يضر قانون الرقائق بالتجارة ربما أكثر مما نفهمه.

تمامًا مثل رد الفعل على Smoot-Harley ، لم يول الاقتصاديون سوى القليل من الاهتمام للتأثير المحتمل لقانون الرقائق، وفقًا لمدير صناديق أرك.

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