2022/11/13 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن رئيس هيئة النزاهة الجديد.

وقال إعلام القضاء في بيان إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اتهامات غير صحيحة تجاه حيدر حنون زاير الذي تم تعيينه رئيسا لهيئة النزاهة ونود ان نبين ان حنون شغل منصب رئيس استئناف ميسان قبل تعينه بمنصبه الجديد”.

واضاف “ومن غير المعقول ان يعين مجلس القضاء الاعلى رئيس استئناف عليه ملاحظات سلبية بخصوص نزاهته، لذا فان ما يثار بحقه غير صحيح”.

وأنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة، فيما كلف القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من القضاء بشأن رئيس هيئة النزاهة الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من القضاء بشأن رئيس هيئة النزاهة الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).