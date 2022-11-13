2022/11/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلم يبدأ..كونسرت موسيقي لرحمن الماجد عملية إنتاج مشتركة بين عرض مسرحي وصناعة فيلم في كاستنك بغداد – ياسين ياس اقامت نقابة الفنانين العراقيين الخميس الماضي بالتعاون مع بيت العود امسية كونسيرت موسيقي للفنان الشاب عازف العود رحمن الماجد بعنوان(حلم يبدا) برفقة عازف الايقاع محمد عمار والعازف مصطفى صالح ،على قاعة النقابة في بغداد،،قدم الامسية […]

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