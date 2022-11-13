2022/11/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الداخل بين عالمين اسطنبول – حسين فوزي في قاعة كبرى من متحف أنطاليا، الذي يضم من التراث الروماني وبقية الحضارات ما يتجاوز متحف روما، أقام كاظم الداخل معرضه الأربعين “بين عالمين”، ريشته تصورت أنماطاً من الحياة ما بعد الموت، مستوحياً ما شهد به قرابة 500 شخص ممن توفوا ثم عادوا للحياة، ,اجمعوا على أنهم […]

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