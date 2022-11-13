2022/11/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة فنون بابل يؤهلون نصب الكلية بابل – سليم العناوي شرع طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل – الدراسة المسائية بمشروع تاهيل النصب والتماثيل التي تزين ساحات وحدائق الكلية وباشراف مباشر من قبل معاون عميد الكلية للشؤون الادارية رعد مطر الطائي الذي بين (ان هذه النصب والتماثيل تعاني من التقادم وتغير الالوان بسبب الشمس والعوامل […]

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