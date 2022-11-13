شاهد بالفيديو.. جميعنا يعرف أسماء الدول ولكن هل تساءلت يوماً ما هو ما معنى اسم بلدك؟

2022/11/13 | 22:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 22sBEjaJFKQ

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