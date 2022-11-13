2022/11/13 | 22:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يقترح الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، 13 تشرين الثاني، 2022، ايجاد...

ظهرت المقالة منظومة الفساد في العراق تولّد أجيالا جديدة نتيجة غياب الجدية في المحاسبة أولاً على المسلة.

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