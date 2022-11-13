2022/11/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زار مهندسون استشاريون من كربلاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو:مهندسون استشاريون يزورون مطار كربلاء:ماشاهدناه من إنجاز يثلج القلوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المقدسة موقع مطار كربلاء الدولي
للاطلاع على اهم الانجازات التي حصلت
فيه .
واشاد الوقد الزائر بالجهود المبذولة
ونسب الانجاز ونوعية الجودة في العمل
حيث وصفوا نسب الانجاز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو:مهندسون استشاريون يزورون مطار كربلاء:ماشاهدناه من إنجاز يثلج القلوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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