بالفيديو:مهندسون استشاريون يزورون مطار كربلاء:ماشاهدناه من إنجاز يثلج القلوب

2022/11/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مهندسون استشاريون من كربلاء

المقدسة موقع مطار كربلاء الدولي

للاطلاع على اهم الانجازات التي حصلت

فيه .

واشاد الوقد الزائر بالجهود المبذولة

ونسب الانجاز ونوعية الجودة في العمل

حيث وصفوا نسب الانجاز

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