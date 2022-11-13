2022/11/13 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأبدى الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، موقفه من التغييرات التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤسسات الدولة المختلفة.وقال القيادي في الاطار محمود الحياني لـ(بغداد اليوم) إن "التغييرات التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس للاطار اي علاقة بها فهو منح السوداني الحرية الكاملة لاختيار ما يراه لأي منصب دون اي ضغوط سياسية وحزبية".وبين الحياني أن "التغييرات التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تهدف الى تصحيح المسار في عمل كافة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق انجاز فعلي وعملي بالبرنامج الحكومي".

وأجرى السوداني جملة تغييرات في مناصب الدولة وفي مجمل المؤسسات بعضها مدعوم بقرار مجلس الوزراء بتغيير التعيينات واوامر التكليف الصادرة من حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يكشف موقفه من تغييرات السوداني في مناصب الدولة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يكشف موقفه من تغييرات السوداني في مناصب الدولة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).