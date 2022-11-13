2022/11/13 | 22:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر في العراق حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في عدد من المناطق؛ مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للحكومة، فضلا عن التداعيات البيئية للانبعاثات الكربونية.ويستورد العراق كميات كبيرة من الغاز لسد حاجاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أضرار بيئية ومادية في العراق بسبب حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أضرار بيئية ومادية في العراق بسبب حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).