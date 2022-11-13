انهيار العملات الرقمية يستمر.. الخسائر قفزت لـ 2.5 تريليون دولار

2022/11/13 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتوقف خسائر سوق العملات الرقمية حتى الآن في ظل الأحداث المتلاحقة التي بدأت العصف بسوق التشفير منذ الأسبوع الماضي مع توارد الأنباء بشأن انهيار واحدة من كبرى شركات العملات.

ومنذ تدفقت شائعات انهيار منصة إف تي إكس FTX وحتى الإعلان الرسمي بتقدم المنصة بطلب عاجل للإفلاس لحمايتها من الدائنين اتسعت خسائر سوق العملات الرقمية بوتيرة عنيفة.

250 مليار دولار

وخلال أقل من أسبوع سجلت رسملة سوق العملات الرقمية خسائر في حدود 250 مليار دولار وتحديدً خلال 6 أيام تداول فقط.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات 1.07 تريليون دولار قبل الانهيار بينما تتداول الآن قرب مستويات دون الـ 830 مليار دولار.

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع موجة عنيفة من الخسائر في أكبر 200 عملة رقمية بقيادة بيتكوين أكبر العملات المشفرة التي خسرت ما يقرب من ربع قيمتها خلال أسبوع.

2.5 تريليون دولار

وفقًا لبيانات كوين جيكو سجلت العملات الرقمية أعلى مستوى رسملة على الإطلاق في مطلع نوفمبر 2021 حينما تجاوز القيمة السوقية آنذاك مستويات 3.3 تريليون دولار.

ووفقًا لبيانات اليوم الأحد تكون العملات الرقمية قد خسرت من قيمتها خلال عام ما يقرب من 2.5 تريليون دولار حيث تتداول قرب 830 مليار دولار.

السوق الآن

وفي المقابل من تراجعات بيتكوين، تنخفض إيثريوم الان 3% قرب مستويات 1.22 ألف دولار بينما فقدت خلال موجة الانهيار الأخيرة لإف تي إكس ربع قيمتها بخسائر 25%.

وتراجعت بينانس كوين 3.1% إلى مستويات 277 دولار، بينما اتسعت خسائرها خلال أسبوع لتفقد خمس قيمتها بتراجع 22% حيث هبطت قيمتها السوقية إلى 44 مليار دولار.

وتراجعت الريبل الآن 5.2% بينما فقد 30% من قيمتها خلال الانهيار الأخير حيث تتداول قرب مستويات 0.35 دولار بقيمة سوقية أقل من 18 مليار دولار فيما تنخفض بنسبة 60% منذ بداية العام.

وتتراجع دوج كوين 7% بينما تنخفض 30% خلال أسبوع، وتبلغ قيمتها السوقية 11.3 مليار دولار بينما تحوم قرب مستويات 0.085 دولار حيث لا تزال تحتفظ ببعض مكاسبها من تغريدات ماسك حيث ترتفع 42% خلال شهر.

تنخفض كاردانو 4% خلال تعاملات اليوم وبنسبة 23% خلال أسبوع، وتراجع بوليجون ماتيك 7% وبنسبة 23% خلال أسبوع، وتنخفض شيبا إينو 7% وبنسبة 28% خلال أسبوع.

بينما تنخفض سولانا بنسبة 13% فيما خسرت ما يقرب من 63% خلال أسبوع الانهيار حيث انخفضت قيمتها السوقية دون لـ 5 مليارات دولار وباتت في المرتبة 14 بين العملات الرقمية.

انخفضت عملة ترون أو اكس إلى مستويات 0.05 دولار بتراجع 4% خلال تعاملات اليوم الأحد بينما تنخفض خلال 20 خلال أسبوع وتبلغ قيمتها السوقية 4.8 مليار دولار.

وفي المقابل تحوم عملة بولكا دوت قرب مستويات 5.7 دولار بارتفاع طفيف لا يتخطى الـ1% بينما تنخفض العملة 20% خلال أسبوع الانهيار وتبلغ قيمتها السوقية 6.5 مليار دولار.

عودة الفزع

تزامن سقوط العملات الرقمية والهبوط العنيف لأكبر العملات المشفرة بيتكوين مع عودة مشاعر الفزع والهلع التي أحكمت قبضتها على ثيران التشفير لينطلق الدببة في موجات بيع محمومة.

وفي غضون ذلك سجلت بيانات مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index الذي يقيس نفسية المتعاملين في سوق التشفير بناءًا على تتبع تحركات البيتكوين نزولًا عنيفًا.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد سجل المؤشر أدنى قراءة منذ تداولات يوم 25 أكتوبر عند مستويات 22 نقطة مقابل 40 نقطة متوسط قراءة الأسبوع الماضي والتي تكشف عن تحول مشاعر المتداولين من الخوف إلى الخوف الشديد.

صدمات فارقة

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