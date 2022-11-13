2022/11/13 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء: عدد اسماء العقود وصل الى 104 الاف جميعها انحزت وسلمت للمالية المركز الخبري الوطني.

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