الحكيم يدعو الى التضامن والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

2022/11/13 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، إلى التضامن والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وقال السيد الحكيم، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “نعلن تضامننا مع الجارة تركيا حكومة […]

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