أبدع مع أجيال متعاقبة.. رحيل الموسيقار المصري محمد سلطان

2022/11/13 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الأحد، الموسيقار محمد سلطان، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

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