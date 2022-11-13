رئيس الجمهورية: العراق حقق نجاحات بتوفير أجواء تفاهم بين بلدان الجوار

2022/11/13 | 23:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في مقال له، الاحد 11/13/2022،...

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