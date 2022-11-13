الزراعة النيابية: لا يمكن الاعتماد على الأمطار في تغيير الخطة الشتوية

2022/11/13 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت لجنة الزراعة النيابية، تغيير الخطة الزراعية الشتوية بعد الامطار الغيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً.وقال رئيس اللجنة ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “فيما يخص الحديث عن زيادة الاراضي المشمولة بالخطة الزراعية، خصوصا بعد موجات الامطار الأخيرة فنقول أنه لا يمكن الاعتماد على الامطار بزيادة مساحة الخطة الزراعية وذلك لانها متذبذبة وغير مستقرة وان كانت التوقعات تشير الى شتاء رطب هذا العام”.وأوضح ان “الخطة الزراعية توضع بالاعتماد على الخزين المائي ولايمكن أبداً غير ذلك او الاعتماد على الامطار”.وكان مجلس الوزراء أقر في الأول من تشرين الثاني الجاري الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023 بحدود خمسة ملايين ونصف المليون دونم، للمساحات المروية التي تعتمد على المياه الجوفية.وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الأول من هذا الشهر ان “الحكومة ستلتزم بتأمين مستلزمات البذور والاسمدة والمبيدات للفلاحين، وهذا جزء من الدعم الذي سيوجه للفلاحين والمزارعين لتنفيذ خطة زراعية ناجحة، وستكون عاملاً مساعداً لتأمين مادة الحنطة بدل الاستيراد في ظل أزمة عالمية بهذا الجانب”.

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