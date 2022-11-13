السوداني يقوم بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي

2022/11/13 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد.

واطلع السوداني بحسب بيبان لمكتبه الاعلامي على “ردهات المستشفى وواقع الخدمات المقدمة فيها ومستوى وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية”،

واضاف البيان “كما التقى بالعاملين من الكوادر الطبية والخدمية، وتفقد عددا من المرضى الراقدين، واستمع إلى شكاوى المرضى والمراجعين بشأن الخدمات المقدمة”.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على “جدول المناوبات للكوادر الطبية والصحية العاملة، والتقى بالحاضرين منهم، كما وجّه بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب، ومحاسبة المقصرين والمتسبّبين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين”.

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