تفاصيل زيارة السوداني المفاجئة لمستشفى الكاظمية: معاقبة المتغيبين والمتنصلين

2022/11/13 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تفاصيل زيارة الأخير المفاجئة إلى مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء أجرى، مساء اليوم الأحد، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد، اطلع فيها على ردهات المستشفى وواقع الخدمات المقدمة فيها ومستوى وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضاف البيان أن "السوداني التقى بالعاملين من الكوادر الطبية والخدمية، وتفقد عددا من المرضى الراقدين، واستمع إلى شكاوى المرضى والمراجعين بشأن الخدمات المقدمة".

وبين المكتب أن "رئيس الوزراء اطلع على جدول المناوبات للكوادر الطبية والصحية العاملة، والتقى بالحاضرين منهم، كما وجّه بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب، ومحاسبة المقصرين والمتسبّبين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين".

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