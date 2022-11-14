شاهد.. لحظة وقوع انفجار شارع الاستقلال في إسطنبول

2022/11/14 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 81 آخرون في انفجار في قلب مدينة إسطنبول التركية وبالتحديد في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم الشهيرة للسياح، بعد ظهر الأحد، بحسب آخر تحديث للمسؤولين الأتراك.

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