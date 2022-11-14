نائب أردوغان: نحو 90 قتيلاً وجريحاً في انفجار اسطنبول

2022/11/14 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء اليوم الأحد، أن انتحارية نفذت الاعتداء الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول، مخلفا بحسب آخر حصيلة 6 قتلى و81 جريحا، اثنين منهم إصابتهم بالغة الخطورة وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن “منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط […]

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