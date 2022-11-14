مقتل ستة في هجوم إرهابي بقلب إسطنبول وإردوغان:سنلاحق منفذي الاعتداء الدنيء

2022/11/14 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأحد‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون،‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬‮«‬اعتداء‭ ‬دنيئًا‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬خلف‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬و53‭ ‬جريحًا‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭.‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الاستقلال‭ ‬التجاري‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬اعتداء‭ ‬إرهابي‮»‬،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬امرأة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متورطة‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ […]

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