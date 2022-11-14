2022/11/14 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام المعادلة لا تستقيم، الدول الكبرى تريد من دولة قطر تعاوناً أمنياً وعسكرياً في قلب الخليج العربي الساخن، وتهرع إليها لإدامة تأمين امدادات الطاقة الى أوربا وبقية العالم عند كل أزمة دولية، من دون أن يتذكر واحد من بين المسؤولين الدوليين تلك الملفات الثلاثة التي يتأبطونها منذ شهور في الحملة الساذجة على الدوحة المستضيفة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال قطر والملفات الثلاثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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