2022/11/14 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام المعادلة‭ ‬لا‭ ‬تستقيم،‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬تعاوناً‭ ‬أمنياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الساخن،‭ ‬وتهرع‭ ‬إليها‭ ‬لإدامة‭ ‬تأمين‭ ‬امدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬الى‭ ‬أوربا‭ ‬وبقية‭ ‬العالم‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬أزمة‭ ‬دولية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتذكر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الدوليين‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬يتأبطونها‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الساذجة‭ ‬على‭ ‬الدوحة‭ ‬المستضيفة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال‭ ‬قطر‭ ‬والملفات‭ ‬الثلاثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال‭ ‬قطر‭ ‬والملفات‭ ‬الثلاثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).