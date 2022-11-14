توقعات بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بعفو رئاسي

2022/11/14 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬عفو‭ ‬رئاسي‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬التماس‭ ‬من‭ ‬شقيقته‭ ‬سناء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬للإفراج‭ ‬عنه‭ ‬باعتباره‭ ‬العائل‭ ‬الوحيد‭ ‬للأسرة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أبنه‭ ‬بمرض‭ ‬التوحد‭ ‬،‭ ‬وتقول‭ ‬القاهرة‭ […]

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