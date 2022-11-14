إيران.. حكم بإعدام شخص لمشاركته في التظاهرات

2022/11/14 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية، الأحد، في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة شهرين.

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