2022/11/14 | 01:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2h2x6gpKnIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبيدة: الاصلاح في مجال الصحي يحتاج الى وقفة قوية من رئيس الوزراء والتكاتف الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبيدة: الاصلاح في مجال الصحي يحتاج الى وقفة قوية من رئيس الوزراء والتكاتف الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).