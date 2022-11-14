لماذا يكذب بعض الناس أثناء العلاج؟

2022/11/14 | 02:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الأكاذيب أثناء العلاج النفسي أمر شائع جداً، لكن ما المعنى الذي تكتسيه هذه الأكاذيب في عمليةٍ للتحسين النفسي؟ إنهم الأشخاص الذين يعانون، والذين يعترفون بالحاجة إلى المساعدة، والذين في النهاية يتخذون خطوة نحو طريق العلاج النفسي، علاوة على ذلك، يرى الكثيرون أن الحصول على خدمات طبيب نفسي محترف يتطلب جهدًا ماليًا وانفعاليًا.لكن […]

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