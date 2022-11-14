2022/11/14 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قرأت مقالا رائعا بعنوان (عبد القادر هسع قادر) للأديبة والمحامية الأردنية المبدعة (سهير فهد جرادات)، ومن وحي مقالها جاءت هذه الخاطرة عن عبد القادر العراقي، وهو شاب عانى...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاطرة: عبد القادر غير قادر) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاطرة: عبد القادر غير قادر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).