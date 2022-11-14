الحرية أنثى تقف على الجبهات

2022/11/14 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف فشل النظام الإيراني في معالجة الاحتجاجات الشعبية التي نشبت بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على أيدي أفراد من شرطة الأخلاق الإسلامية بسبب الاعتراض على طريقة لبسها...أكمل القراءة ←

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