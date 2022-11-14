إحترامي للرئيس المُتقاعد!

2022/11/14 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش كُلّما أراد الشعب أن يسير معهم خطوة إلى الأمام قاموا بإرجاعه خطوتين إلى الخلف، وكُلما أراد أن يغفر بعض خطاياهم والبدء بِصفحة جديدة إرتكبوا خطايا وفواحش مُتجدّدة...أكمل القراءة ←

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