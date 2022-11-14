"دراما المجرمين" إذ تستغل تعاسة أحوالنا

2022/11/14 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة نوع من الأفلام والمسلسلات الدرامية يزداد حضورها عاما بعد آخر، تلك المتمحورة حول شخصية إجرامية ما، تاجر مخدرات أو قاطع طريق أو مورد أسلحة أو زعيم مافيا أو قاتل مأجور

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