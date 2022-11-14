بايدن وشي..

2022/11/14 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن يؤدي اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني، شي جينبينغ، في 14 نوفمبر، إلى إعادة فتح حوار خلال وتحديد "ضمانات" في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين.

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