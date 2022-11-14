توضيح من النيابة السعودية بشأن

2022/11/14 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت النيابة العامة السعودية، الأحد، المقصود بـ"جرائم التحرش" وسبلها ووسائلها، داعية كل من يطلع على تلك الجرائم بإبلاغ السلطات المختصة.

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