الأمم المتحدة تحدد ست ركائز لتخفيف الفقر في العراق

2022/11/14 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر التقديرات المتاحة لعام 2019 تشير إلــى أن نسبة الفقر تبلغ 20 بالمئة.

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