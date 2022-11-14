ماذا تعني استعادة أوكرانيا لمدينة رئيسية بالنسبة للحرب الروسية؟ خبيرة توضح لـCNN

2022/11/14 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش مذيعة CNN، بيانا غولودريغا، أهمية انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الأوكرانية مع دارا ماسيكوت، باحثة سياسية في مؤسسة راند.

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