الرشيد يطلق وجبة جديدة من القروض تصل الى 10 ملايين دينار

2022/11/14 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرشيد الحكومي العراقي، يوم الاثنين، عن اطلاق وجبة جديدة من القروض الشخصية والبالغة 5 و10 ملايين دينار.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ، أن "المصرف اطلق وجبة جديدة من السلفة الشخصية البالغة 10 ملايين دينار وللسلف التكميلية البالغة 5 الاف دينار، اضافة الى سلفة العقود البالغة 5 ملايين دينار".

واضاف ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون"

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