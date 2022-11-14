2022/11/14 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بغداد

كشفت القنصلية العامة العراقية في اسطنبول، اليوم الاثنين، عن اصابة 4 عراقيين بانفجار تقسيم بينهم واحد بحالة خطيرة.

وذكرت القنصلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تابعت القنصلية العامة لجمهورية العراق في اسطنبول باهتمام كبير حادث التفجير الارهابي في تقسيم وقد تحرك القنصل العام مباشرة بعد الحادث على الجهات التركية المختصة لمعرفة عدد الضحايا من الجاليه العراقية".

وأضافت أنه "بلغ عدد الجرحى 4، ثلاثة منهم كانت اصاباتهم طفيفة وقد تم اسعافهم واخراجهم من المستشفى اما الرابع فهو يخضع حاليا الى عملية جراحية نتيجة اصابته في الرئة"، مشيرةً الى أن "القنصلية تتابع مع ادارة مستشفى ششلي كولون حالته الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 4 عراقيين بانفجار اسطنبول بينهم واحد بحالة خطيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 4 عراقيين بانفجار اسطنبول بينهم واحد بحالة خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).