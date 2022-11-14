ايران تقصف مقرات للاحزاب الكردية المعارضة بكويسنجق في اربيل (فيديو)

2022/11/14 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

نفذت المدفعية الايرانية، اليوم الاثنين، قصفا على مدينة اربيل استهدف مقار الاحزاب الكردية المعارضة في بلدة كويسنجق.وقال مراسل( بغداد اليوم)، إن "مدفعية الحرس الثوري قصفت بالصواريخ مقرات تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في بلدة كويسنجق شرقي مدينة أربيل".

واضاف، أن "القصف استهدف مقرات الحزب الديمقراطي الايراني في كويسنجق"، مبينا أن "القصف كان بصاروخين واوقع اصابتين بصفوف حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض".

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