التربية تلزم المدارس الاهلية بعدم استيفاء مبالغ مالية من المشمولين بنظام المحاولات(وثيقة)

2022/11/14 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة التربية، اليوم الاثنين، المدارس الأهلية في المديريات العامة في بغداد والمحافظات واقليم كردستان بعدم استيفاء مبالغ مالية من الطلبة المشمولين بنظام المحاولات.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية حصلت عليها (بغداد اليوم)، "الوزارة، الزمت المدارس الاهلية بالمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وممثلية الوزارة في اقليم كردستان، بعدم استيفاء مبالغ مالية من الطلبة المشمولين بنظام المحاولات للعام الدراسي 2022 – 2023".

واضافت، انه "بخلافه تتحمل الهيئات المؤسسة للمدرسة الاهلية كافة التعبات القانونية لمخالفتهم التوجيه".

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