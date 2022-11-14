2022/11/14 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يواصل مكاسبه على امال طلب الصين المركز الخبري الوطني.

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