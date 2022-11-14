2022/11/14 | 09:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رويترز عن مسؤول في إقليم كردستان العراق: مقتل شخص وجرح 10 في هجوم صاروخي قرب أربيل

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