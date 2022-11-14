أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن اعتداء اسطنبول

2022/11/14 | 09:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ريمي بانيه وإيلول يسار مع بورشين غيرتشيك في أنقرة اتّهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الاثنين حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن اعتداء أسفر عن ستّة قتلى على الأقلّ في اسطنبول الأحد.وقال صويلو “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال … Readmore

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