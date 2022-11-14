2022/11/14 | 09:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، الإثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام بالعالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط العالمية 1% بعد تخفيف الصين لاجراءات مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط العالمية 1% بعد تخفيف الصين لاجراءات مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).