تفاصيل جديدة عن انفجار إسطنبول.. السلطات تكشف عن

2022/11/14 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنحى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو باللوم، الإثنين، على المسلحين الأكراد في انفجار أدى إلى قتل ستة أشخاص في شارع التسوق الرئيسي في إسطنبول، وقال إن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها بهم من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

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