2022/11/14 | 10:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة، الاثنين، 14 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع بنحو 1% وبرنت فوق 96 دولارا للبرميل أولاً على المسلة.

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