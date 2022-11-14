2022/11/14 | 10:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، الاثنين، 14 تشرين الثاني، 2022، بتعرض بلدة كويسنجق...

ظهرت المقالة قصف صاروخي يستهدف بلدة كويسنجق في أربيل أولاً على المسلة.

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